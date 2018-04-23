3 Günlük Tatilde Gözdesi Kuzey Ege Oldu

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Burhaniye ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 günlük tatil sahilleri doldurdu.

Körfezin önemli turizm merkezlerinden Edremit, Burhaniye ve Ayvalık, 3 günlük kısa tatilde büyük bir yoğunluk yaşıyor. Bölgede hizmet veren otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Tatilciler, hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde gitmesini de fırsat bilerek adeta sahillere akın ettiler.

Edremit Belediyesi oteller işletmesi ED-BEL Genel Müdürü İbrahim Yakın, 23 Nisan tatili ile başlayan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de Çanakkale turları ile devam edeceğini ifade ederek sezondan umutlu olduklarını ifade etti. - BALIKESİR