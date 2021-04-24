3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim
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3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Güncel

3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de...

3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor

MERSİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 23 Nisan'ı da içene alacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Dün akşam 19.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, tüm Türkiye'de üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında uygulama noktaları oluştururken, az sayıda geçen araçları tek tek durdurarak, vatandaşların neden dışarı çıktığını soruyor. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlar kontrollerden sonra yoluna devam ederken, izni olmayan vatandaşlara da adli ve idari işlem yapılıyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Boşalan cadde ve sokaklar ise sokak hayvanlarına kaldı.

3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim
3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim
3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim
3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü Mersin'de sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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