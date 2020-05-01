3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı
01.05.2020 01:26 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:27

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul E-5 karayolu boş kaldı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul E-5 karayolu boş kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul'un caddeleri, sokakları ve meydanları sessizliğe büründü. Ülke genelinde akmayan trafiğiyle ünlü olan E-5 karayolu kısıtlamanın ardından boş kaldı.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla E-5 Karayolu boş kaldı

Kaynak: İHA

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