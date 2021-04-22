3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
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3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu.

3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu. Bazıları alışveriş yapmak için gelirken bazıları ise gezmek için geldiklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Eminönü'nde yine yoğunluk yaşandı. Buraya gelenlerin bazıları alışveriş yapmak için bazıları ise gezmeye geldiklerini söylerken, maskesiz dolaşanların da olduğu görüldü.

"MASKESİZ BİR SÜRÜ İNSAN VAR"

Eminönü'ne kuruyemiş ve hurma almak için geldiğini söyleyen Doğan Çakıcı, "Eminönü'nün bu kadar kalabalık olması beni korkutuyor ama mecbur kaldığım için geldim. Ben bu kalabalığı gelip gördüm, ama vatandaşlarımız gelmesin. Burada insanlar dip dibe önlem alan yok. Maskesiz bir sürü insan var" dedi. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim gelmezdim diyen Kaan Demir ise "Kabalık bizi de biraz ürküttü dikkat etmeye çalışıyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günü yasak var. Bunu için biz de perşembe gününden ihtiyaçlarımızı almak için geldik" diye konuştu.

"ÜÇ GÜN EVDE KALACAĞIM İÇİN ŞİMDİDEN GEZMEYE GELDİM"

Emine Üstündağ, "Eminönü'ne kahve almaya geldim. Şu an pozitif olan birçok kişi buraya içimizde geziyor. Ben de kahvemi aldım hemen bu kalabalıktan çıkıyorum" ifadelerini kullandı. Eminönü'ne gezmeye geldiğini söyleyen Emre Bendekalsın, "Öğlen saatlerinden beri Eminönü'ndeyim geziyorum. Üç gün evde kalacağım için şimdiden gezmeye geldim" dedi. Mehmet Bal ise "Eminönü'ne hava almaya geldim. Buradan önce de Karaköy'deydim" diye konuştu.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNCESİNDE EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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