3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı
30.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:42

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı Adana'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına saatler kala vatandaşlar şırdancılara akın etti.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı

ADANA - Adana'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına saatler kala vatandaşlar şırdancılara akın etti.

Adana'nın en çok tüketilen lezzetlerinden birisi olan şırdana sokağa çıkma yasağı öncesi yoğun ilgi gösterildi. Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adana'da 3 günlük uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar soluğu şırdancılarda aldı. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, şırdancıların önlerinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelen vatandaşlar şırdanlarını paket yaptırıp evlerine götürdü.

"Adanalılar şırdandan vazgeçemiyor"

Şırdancı Emin Kertiş," Adanalılar şırdandan vazgeçemiyor. Yoğun satışlarımız, gel al götür ve paket şeklinde servislerimiz var. Yasak geldiği günlerde, insanlar şırdanlarını dolaplarına koyuyorlar. Daha sonra evlerinde ısıtıp yiyorlar" dedi.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı

Kaynak: İHA

Manşet

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