3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu
04.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:28

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının...

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen aranın ardından 246'ıncı gününe girdi. 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, HDP aracığıyla çocuklarının kaçırıldığını belirterek, "HDP bizi görmemezlikten geliyor. HDP çocuklarımızı kandırdı, dağa gönderdi. Ailelerini de kendi kapısında ölüme mahkum etti. Çocuklarımızı dağlarda aç sefil bırakıyorsunuz, ölüme mahkum ettiriyorsunuz. Eğer sizde biraz vicdan varsa gelin çocuklarımızı bu PKK'dan isteyin. Biz de evimize gidelim. Hiç bir yere gitmiyoruz. Çocuklarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz" dedi.

HDP'lilerde vicdan ve merhamet olmadığını kaydeden Aydın, "HDP'lilerde vicdan ve merhamet olduğuna inanmıyorum. Eğer vicdan ve merhamet olsaydı bu mübarek Ramazan ayında PKK'nın yanında değil de kendi halkları olan Kürt halkı yani bizlerin yanında olurlardı. Biz çocuklarımızı almadan asla burayı terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktı, evlat nöbetindeki aileler HDP önüne koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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