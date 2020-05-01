3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı
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3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı
01.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:06

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zonguldak sokaklarında adeta sessizlik hakim oldu.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

ZONGULDAK - Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zonguldak sokaklarında adeta sessizlik hakim oldu. Her yıl 1 Mayıs'ta onlarca kişinin halaylar çekerek kutlama yaptığı Madenci Anıtı ise salgın dolayısıyla bu yıl boş kaldı. Kutlamalar ise bir gün öncesinde kısıtlı olarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Gece yarısından itibaren başlayan uygulama ile hafta içerisinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar adeta boş kaldı. Zorunlu hizmette bulunanla ise mesaisine devam etti. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi de sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışları ile ilçelerin giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan kısıtlamaya rağmen geçerli sebebi olmayanlara ise idari işlem uygulanacak.

1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda sessizlik

Öte yandan her yıl 1 Mayıs'ta onlarca kişinin katılımıyla kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl ki korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı kutlandı. 30 Nisan günü Madenci Anıtı önünde GMİS Başkanlığı'nda anıta çelenk bırakıldı. ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Mayıs kutlamalarının bu yıl yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kısıtlı kutlandığını ifade etti. 1 Mayıs günü sabahı marş ve sloganlarla kalabalığın doldurduğu Gazipaşa Caddesi bu yıl ise boş kaldı.

Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak. 1.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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