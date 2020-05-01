3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması
01.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:07
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle başladı.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle başladı.
Şehrin meydanlarının ve işlek caddelerinin, boş kaldığı görüldü.
Kaynak: AA