3 günlük kısıtlamanın kalkmasıyla Taksim'e akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 günlük kısıtlamanın kalkmasıyla Taksim'e akın ettiler

3 günlük kısıtlamanın kalkmasıyla Taksim'e akın ettiler
04.05.2020 01:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:33

İSTANBUL'da,1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte insanlar Taksim Meydanı'na akın etti.

İSTANBUL'da,1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte insanlar Taksim Meydanı'na akın etti. Maske takmadığı gözlenen insanlar yağmura aldırış etmeden fotoğraf çektirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Gece yarısından itibaren kısıtlama kaldırılmasıyla birlikte onlarca insan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yağmura aldırış etmeyen insanlar İstiklal Caddesi'nde gezerken bazı vatandaşların maske taktıkları görülürken bazı vatandaşlar ın ise maske takmadıkları görüldü. Yağmura aldırış etmeyen insanlar Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. 

"SIKILDIK BİRAZ"

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Taksim'e çıkan bir kişi, "Biraz sıkıldık. Şuan Taksim'deyiz. Yağmurlu güzel bir hava var. Nefes almaya çıktık" dedi.  Hava almak için dışarıya çıktıklarını belirten bir kişi de, "Hava aldık. Şimdi de eksiklerimizi alarak eve döneceğiz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı Haberler
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Haberler
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Gülben Ergen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Şenol Güneş Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Samsun Antalya Fenerbahçe Vezirköprü
Şu an buradasınız: 3 günlük kısıtlamanın kalkmasıyla Taksim'e akın ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 01:39:59. #1.14#
title