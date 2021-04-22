3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu
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3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu

3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs önlemleri kapsamında 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesiyle iftar telaşı birleşince toplu taşıma aracı duraklarında yoğunluk oluştu.

Korona virüs önlemleri kapsamında 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesiyle iftar telaşı birleşince toplu taşıma aracı duraklarında yoğunluk oluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle birlikte 23 Nisan'ı da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dahil etti. 3 günlük kısıtlama ve iftar telaşı ile birleşince İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk meydana geldi.

Durakta bekleyen vatandaşlar metrobüslere binmek için birbiriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Kısıtlama saati öncesinde toplu taşıma duraklarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu
3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu
3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu
3 günlük kısıtlama öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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