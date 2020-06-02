3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak sokağa bıraktılar
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3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak sokağa bıraktılar

Afyonkarahisar'da alüminyum folyoya sarılmış halde henüz 3 günlük bir bebek bulundu.

3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak sokağa bıraktılar
02.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:40

Afyonkarahisar'da alüminyum folyoya sarılmış halde henüz 3 günlük bir bebek bulundu. Bebeği sokağa bıraktığı belirtilen ve gözaltına alınan anne ve anneanne ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde akıllara durgunluk veren ve bu kadarına da pes dedirten bir olay meydana geldi. Bolvadin ilçesindeki İmaret mahallesinde boş arazide ağlayan bebek sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, alüminyum folyoya sarılmış yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Bebeği alan 112 Acil Servis ekipleri Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 3 günlük bebeği sokağa bırakanların bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu; sokağa terk edilen bebeğin annesi olduğu tespit edilen İ.Y. ile anneannesi A.T. yakalandı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Mahkemenin vereceği karara göre bebeğin aileye mi yoksa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne mi teslim edileceği netlik kazanacağı öğrenildi.

(Hayati Kanat/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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