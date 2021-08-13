3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
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3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aileyi kurtardı.

Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekipleri Kastamonu'nun Abana ilçesinde 3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aileyi kurtardı. Kurtarma anı İHA kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Sel felaketinin vurduğu Sinop, Kastamonu ve Bartın'da kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ve diğer ekipler selin yaşandığı günden itibaren karayolu ulaşımına kapanan bölgelerdeki mahsur kalan vatandaşları tahliye çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Selin 3. gününde de kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etti. Sinop Havalimanı'ndan havalanan jandarmaya ait Skorsky tipi helikopter önce Ayancık ilçesine indi. Buradan sel bölgelerini süzerek mahsur vatandaşları tarayan ekipler, yardım bekleyen vatandaşlara yardım elini uzattı. Film gibi kurtarma operasyonu o anda helikopterde olan İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirleri tarafından da anbean görüntülendi.

"HER YER SULAR ALTINDA KALDI"

3 günlük bekleyişin ardından sel bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, "3 gündür bekliyoruz. Başımız çok ağrıyor, uykusuzuz. Burada yaşanılanlar görünüyor. Allah razı olsun. Devletimiz şu anda bizi kurtardı. Elektrik, su ve yiyeceğimiz yoktu. Her yer sular altında kaldı. Kurtarıldığımız için mutluyuz" dedi.

JAK tarafından kurtarılan aile, aktarım merkezindeki yetkililere teslim edildi.

Bölgedeki arama-kurtarma faaliyetleri salı gününden beri aralıksız sürüyor.

(Erdi Demür-Ünsal Karka/İHA)

3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı
3 gündür yardım bekleyen 5 kişilik aile helikopterle böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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