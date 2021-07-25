3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu
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3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu -Uludağ'da Cuma günü kaybolan 59 yaşındaki kadın yürüyerek Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya arasındaki ormanlık alana indi Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan...

3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu

-Uludağ'da Cuma günü kaybolan 59 yaşındaki kadın yürüyerek Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya arasındaki ormanlık alana indi

BURSA - Bursa Uludağ'da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu. Yaşlı kadın ekipler tarafından en yakın hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı.

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu.

Uludağ'ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Boynukısa, ormanda yaklaşık 53 saat yürüyerek merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın da katıldığı bugünkü arama çalışmalarında drone ve termal kameralar da kullanılmıştı.

Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa'nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar arama-tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz" diye konuşmuştu.

3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu
3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu
3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu
3 gündür Uludağ'da aranan yaşlı kadın 53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
Uludağ'da kaybolan kadın 3 gün sonra sağ bulundu
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