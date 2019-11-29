3 gündür süren uyuşturucu operasyonunda 56 zanlı yakalandı

29.11.2019 21:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:10

Gaziantep'te, eş zamanlı olarak 5 mahallede düzenlenen ve 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, 56 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan bin 960 polisin katılımıyla, 26 Kasım'da Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerinde 217 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı, 72 saatte tamamlanan operasyonda, 56 zanlı yakalandı.

Söz konusu mahallelerdeki adreslerde 2 bin 330 araç ve 9 bin 300 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 300 gram esrar, 450 gram eroin, 730 gram sentetik uyuşturucu, 640 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA