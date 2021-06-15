3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU
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3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, 3 gündür kayıp olan yüzde 51 engelli Hüseyin D. (30), ilkokulun arkasındaki ağaca iple asılı cesedi bulundu.

ADANA'da, 3 gündür kayıp olan yüzde 51 engelli Hüseyin D. (30), ilkokulun arkasındaki ağaca iple asılı cesedi bulundu. Uyuşturucu ve gasp suçlarından kaydı bulunan Hüseyin D.'nin, psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen güvenlik görevlisi, kötü kokuyu fark edip bahçede arama yaptı. Güvenlik görevlisi, okul binasının arkasında bir kişiyi ağaca asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesedinin büyük oranda çürüdüğü belirlendi.

Yapılan araştırmada cesedin, cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Hüseyin D.'ye ait olduğu tespit edildi. Sol bacağı protez olan Hüseyin D.'nin cebinden yüzde 51 engelli raporu çıktı. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D.'nin, uyuşturucu ve gasp suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Hüseyin D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polisin çalışmasının ardından okula alınan öğrenciler, eğitim ve öğretime devam etti.

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ENGELLİ, OKUL BAHÇESİNDE AĞAÇTA ASILI BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
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