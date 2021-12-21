3 GÜNDÜR KAYIP OLAN ÇİFTÇİNİN CESEDİ TRAKTÖRÜNDEN 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, geçen pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Yıldırım Töre, arama- kurtarma ekiplerince çamur saplanmış halde bulunan traktöründen yaklaşık 7 kilometre mesafede ölü olarak bulundu.
ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, geçen pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Yıldırım Töre, arama- kurtarma ekiplerince çamur saplanmış halde bulunan traktöründen yaklaşık 7 kilometre mesafede ölü olarak bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Töre'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.