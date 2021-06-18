3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, 3 gün önce kaybolan belediye işçisi Mehmet Yağız Yıldırım'ın (31) Bulak kanyonunda derede cansız bedeni bulundu.

KARABÜK'te, 3 gün önce kaybolan belediye işçisi Mehmet Yağız Yıldırım'ın (31) Bulak kanyonunda derede cansız bedeni bulundu. Yıldırım'ın kanyonda düşen telefonunu almaya çalışırken dereye düştüğü tahmin ediliyor.

Safranbolu Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yağız Yıldırım, salı günü akşamı eve dönmeyince yakınları durumu polise bildirdi. Önceki gün yapılan araştırmada, Yıldırım'ın en son Bulak Kanyonu'ndan sosyal medyada görüntü paylaştığını tespit eden polis ekipleri, bu bölgede arama başlattı. Polis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede Yıldırım'ın 78 SD 293 plakalı motosikleti ile eşyalarını buldu. Derede arama yapan dalgıçlar, Yıldırım'ın cesedini bularak kıyıya çıkarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni, yaklaşık 100 metrelik kanyondan AFAD ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak cenaze aracına alındı.

Yıldırım'ın cep telefonu kılıfı düştüğü yerde bulundu. Yıldırım'ın, düşen telefonunu almaya çalışırken suya düşerek boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

3 gündür kayıp olan belediye işçisinin derede cesedi bulundu
3 gündür kayıp olan belediye işçisinin derede cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 GÜNDÜR KAYIP OLAN BELEDİYE İŞÇİSİNİN DEREDE CESEDİ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 17:17:16. #1.14#

title