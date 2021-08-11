3 gündür kayıp kızın ailesinden çarpıcı iddia
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3 gündür kayıp kızın ailesinden çarpıcı iddia

3 gündür kayıp kızın ailesinden çarpıcı iddia
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine ailesi ile birlikte orman işletme müdürlüğünün ağaç kesim işine çalışmaya giden 16 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamazken, kız çocuğunu 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir kişinin kaçırdığı öne sürüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine ailesi ile birlikte orman işletme müdürlüğünün ağaç kesim işine çalışmaya giden 16 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamazken, kız çocuğunu 35 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir kişinin kaçırdığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesine ailesi ile birlikte ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışmaya giden 16 yaşındaki N.K. 8 Ağustos günü görüldü. N.K.'nin ailesi ise jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aile N.K.'yi beraber çalıştığı evli ve 35 yaşındaki Musa Ç.'nin zorla kaçırdığını öne sürdü. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Musa Ç.'yi de N.K. kaybolduğu günden bu yana gören olmadığı öğrenildi. Musa Ç.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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