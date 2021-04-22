3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
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3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Efraim Akkuş (66) yalnız yaşadığı evde yarı baygın halde bulundu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 gündür haber alınamayan Efraim Akkuş (66) yalnız yaşadığı evde yarı baygın halde bulundu. Yataktan düştüğü ve bir daha yerden kalkamadığı öğrenilen Efraim Akkuş, hastanede tedavi altına alındı.

Derince Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Efraim Akkuş'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek öğle saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine 112 Acile durum bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi balkondan eve girerken, Akkuş'u yerde yarı baygın halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akkuş, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Efraim Akkuş'un yalnız yaşadığı evde yataktan düştüğü ve ayağa kalkamadığı için açlık ve susuzluk nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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