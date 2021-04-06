3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
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3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 59 yaşındaki karate antrenörü, polis eşliğinde eve giren yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 59 yaşındaki karate antrenörü, polis eşliğinde eve giren yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki ünlü karate hocası Halit Yoldaş'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Yoldaş'ın evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine içeri girdiklerinde Yoldaş'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında Yoldaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gürcistan'da Okınawakan Spor Kulübünün teknik sorumluluğunu yapan Halit Yoldaş'ın kalp ve şeker rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi. Karate sporuna yetiştirdiği Türkiye şampiyonları tanınan Halit Yoldaş'ın ölümü hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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