3 gündür düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı
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3 gündür düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı

Ankara'nın Sincan İlçesinde bir apartmanın bodrum katındaki boşluğa düşen ve 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

3 gündür düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi uzun süren çalışmalar sonucu kurtarıldı
19.05.2020 01:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:45

Ankara'nın Sincan İlçesinde bir apartmanın bodrum katındaki boşluğa düşen ve 3 gün mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesinde bir apartmanın bodrum katında sesler gelmeye başladı. Sesin geldiği yöne doğru ilerleyen apartman sakinleri bodrum katında kedi olduğunu tespit ettiler. Apartman sakinleri bodrum katında kediyi aramaya başlayınca, kedinin bir boşlukta olduğunu ve sahipli olduğunu fark ettiler. Apartman sakinleri yavru kedinin boşluktan kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar uzun süren çalışmalar sonucunda yavru kediyi boşluktan kurtardı. Yavru kedi özgürlüğüne kavuştuktan sonra uzaklaştı.

Yavru kedinin sahibi kadın, " Kedimiz 3 gündür kayıptı. İtfaiye sayesinde kurtuldu. Kediyi 10 saniye filan görebildim. Arka 2 bacağı da yaralıydı. Kalçasında da bir sorun var gibi gözüküyordu. Kediyi yakalayabilirsek veterinere götüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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