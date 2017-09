3 Gündür Devam Eden Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Pazar günü Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesi ormanlarına kadar ulaştı. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı Camili Yayla köyünde çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Yaklaşık 3 gündür devam eden orman yangını için çalışmalar Camili Yayla köyü yakınlarında aralıksız devam ediyor. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, 350 kişilik bir ekibin yanı sıra, 40 arazöz, 20 dozer, 10 kepçe, 10 su tankeri, itfaiye araçları ve 16 helikopter ile alan müdahale ediliyor. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Domaniç'ten Bilecik'in Bozüyük ilçesine kadar sıçrayan orman yangını nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada yangın hakkındaki son durumu ve yapılan çalışmaları anlatan Vali Büyükakın, bölgede yaşayan vatandaşları da uyararak, can kaybına ilişkin endişe olmadığını, yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle merak edip gelen ya da yardıma diye gelen vatandaşların saha çalışmalarını aksattığını belirtti.



"Sahada çalışan ekiplerimiz 350 civarında"



Vali Büyükakın, devam eden yangın hakkında bilgi vererek, "Pazar günü öğleden sonra Kütahya-Domaniç ilçesi sınırlarında başlayan yangın bugün itibariye Dodurga Beldemiz sınırlarına ulaştı. Bugünden itibaren bizim ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde müdahaleye devam ettiler. Biz de bu yangını kontrol altına almak için Küçüküç bölgesinden, Sofular çayırına kadar bir hat üzerinde yangının önünü açacağımız bir hat üzerinden kesmeye çalışıyoruz. İkinci tedbir alanımız ise Sofular Göleti ile Kızsaray bölgesi arasında başka bir bant oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolla yangının arkadaki yolla yangının arkadaki diğer ormanlık alanlara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda arazide gerek Bozüyük Belediyemizin gerek Bilecik Belediyemizin, AFAD ekiplerinin, özel idarenin iş makineleri çalışmakta. Toplamda 40 tane arasöz şu anda sahada hizmet veriyor. 20 tane dozerimiz, 10 tane kepçemiz, 10 su tankerimiz, itfaiye araçlarımız ile toplamda 16 tane helikopter ile alan müdahale edilmekte. Yarından itibaren de yine alana müdahaleye devam edilecek. Bu konuda sahada çalışan ekiplerimizin de 350 civarında olduğunu söylememiz de yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.



"Alanda herhangi bir can kaybına ilişkin endişe yoktur"



Vali Tahir Büyükakın vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Özellikle vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunmak istiyorum. Alanda herhangi bir can kaybına ilişkin endişe yoktur. Kesinlikle endişelenip bölgeye doğru araçlarına binip gelmesinler. Bu bizim alandaki çalışmalarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bunun altını bir kez daha çizmekte yarar var. Alana yardıma diye geldiklerinde bizim ekiplerimizin sahada çalışmalarına engel olacaklar. Biz tüm ekiplerimizle buradayız. Jandarma komutanımız, kaymakamımız, Bozüyük Belediyesi başkanımız, Dodurga Belediye başkanımız, AFAD ekiplerimiz, ambulanslarımız. Bütün tedbirler alınmış vaziyette. Endişelenecek bir şey yok sadece yangının seyrini takip ediyoruz. Rüzgar değişimlerine karşı tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz. Alana araçlarla gelip, sahadaki çalışmalarımıza engel olmamalarını, bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Şu anda köye ilişkin hiçbir tehdit yok"



Vali Büyükakın, orman yangının devam ettiği alana 3 kilometrelik mesafede bulunan Camili Yayla köyü için de herhangi bir tehdit olmadığını belirterek, "Biz şu an köyün sınırları içindeyiz, onu da belirtelim. Yangın köy sınırlarına gelecek ve burada bir tehdit olsa, biz şuan köy konağında oturuyoruz. Bütün ekiplerimiz burada, burada herhangi bir tehdit yok. Aşağı yukarı 3 kilometrelik bir mesafe var kuş uçuşu. Şu anda köye ilişkin hiçbir tehdit yok. Köye ilişkin bir endişeyle alana gelinmesini gerektirecek bir şey de yok" dedi. - BİLECİK