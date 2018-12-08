3 Günde 3'üncü Kez İntihar Girişiminde Bulundu

KOCAELİ'de, 3 günde 3 kez trafik yön tabelalarına çıkan Hasan İ., yine intihar girişiminde bulundu. Başiskele'de yol üzerindeki yön tabelasına çıkan Hasan İ., ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, öğleden sonra Başiskele ilçesinde Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Perşembe ve Cuma günü yön tabelalarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Hasan İ., bugün de Yeniköy'de bulunan yol üzerindeki yön tabelasına çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perşembe gününden bu yana yön tabelalarına çıkan Hasan İ.'yi görünce, yine ikna çabasına girdi. Yol ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı aşağıda önlem aldı. İtfaiye merdiveni ile Hasan İ.'nin yanına yaklaşılarak ikna çabasına girildi. İkna edilerek aşağı indirilen Hasan İ., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

- Kocaeli