3.Gün sahur menüsü! 15 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk geçen gece yapıldı. Bugün 2021 yılının üçüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ula
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur geçen gece yapıldı. Bugün 2021 yılının üçüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
3. GÜN SAHUR MENÜSÜ
- Yeşil Omlet (ıspanaklı omlet)
- zeytin, beyaz peynir
- domates, salatalık
- 1 dilim tam buğday ekmek
- 1 bardak yeşil çay
- 2 gün kurusu, 6 badem
- bol su
YEŞİL OMLET (ISPANAKLI OMLET)
Ispanaklı omletin içinde bulunan lif, protein ve vitaminlerinden dolayıhem besleyici hem de doyurucu oluyor. Dolayısıyla sahurlarınız için ideal bir seçim.
Not: Aşağıdaki malzemeler tek porsiyon içindir.
Yeşil Omler (ıspanaklı omlet) için gerekli malzemeler;
- 2 yumurta
- 7 yaprak ıspanak (bir avuç kadar)
- tuz, karabiber
- kuru domates
- doğal kaymakla yapılmış kırmızı biber (kahvaltılık)
-lor peyniri
Yeşil Omlet (ıspanaklı omlet) yapılışı;
- Öncelikle ıspanakları, yumurtaları, tuz ve karabiberi robottan geçirip tavada arkalı önlü pişiriyoruz.
- Sonrasında kalan diğer malzemeleri omletin içine ekleyip sarıyoruz.
Afiyet olsun!