3.Gün iftar menüsü! 15 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının üçüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olac

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının üçüncü iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

3. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Ezogelin Çorbası

- Tavuklu Wrap

- Cacık

- Şekersiz Kestane Şekeri

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin Çorbası için gerekli malzemeler

- 1/4 su bardağı pirinç

- 1 su bardağı kırmızı mercimek

- 1 tane orta boy kuru soğan – iri yemeklik doğranmış

- 7 su bardağı su

- ¼ su bardağı pilavlık bulgur

- 2 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- Karabiber

- Tuz

Terbiyesi için;

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı un

- 2 su bardağı sıcak su

- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- Tuz

- Kırmızı toz biber

- 2 tutam kuru nane

- Karabiber

Ezogelin Çorbası yapılışı;

- Öncelikle soğan ve sarımsağı iri bir şekilde yemeklik olacak şekilde doğrayın.

- Bir çorba tenceresine tereyağını alın ve eritin.

- Önce soğanları sonra sarımsakları kavurun.

- Ardından yıkanmış mercimek, bulgur ve pirinci ekleyerek 1 - 2 tur daha karıştırın.

- Su, tuz ve karabiberi de ekleyin.

- Su kaynama noktasına gelene kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra ise altını kısıp arada bir karıştırarak pişirin.

- Başka bir tencereye ayçiçek yağını ekleyin.

- İyice ısınınca salçayı ekleyip bir tur çevirin.

- Ardından unu ekleyin ve kavurun.

- Sıcak suyu ve baharatları ekleyerek, kıvam alana kadar karıştırın.

- Diğer tencerede bulunan bakliyatlar pişince, hazırladığınız terbiyeyi bakliyatlar ile birleştirin 1 taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

TAVUKLU WRAP

Tavuklu Wrap için gerekli malzemeler

Tavuk sosu ic¸in;

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- Tuz, karabiber

- Tavuk göğüsü (julyen kesim)

- 1 tane mor soğan (isteğe göre arttırabilirsiniz)

- Kaşar rendesi

- Domates sosu

Not: İsteğe bağlı olarak ekstra diğer (zerdeçal, kekik, nane, pul biber) baharatları da ekleyebilirsiniz. Ben sevdiğim için her şeyden biraz ekledim

Tavsiye: Bu sosu bütün tavuklu tariflerinizde kullanabilirsiniz, çok lezzetli oluyor.

Tavuklu Wrap yapılışı;

- Öncelikle tavuk sosunu hazırlayın ve tavukları sosa bulayın.

- Soslu tavukları 1-2 saat buzdolabında dinlendirin.

- Daha sonra zeytinyağı ile yağlanmış tavaya tavukları alıp soteleyin.

- Bu sırada mor soğanları şerit şeklinde kesin. Zeytinyağı ve tuz ile karameliz edin.

- Tam buğday lavaşın içine pişen tavukları, rende kaşarı, karameliz soğanı ve son olarak domates sosunu ekleyin ve sarın. Tost makinesinde üstü kızarana, kaşar eriyene kadar pişirin.

- Ve hazır.

Afiyet olsun!

ŞEKERSİZ KESTANE ŞEKERİ

Sadece 3 malzeme ile yapılan, tadına doyamayacağınız kestane şekerleri yapabilirsiniz. Üstelik şeker ilavesiz olması, içinde şeker yerine hurma bulunması iftar sonrası için de hafif bir tatlı olacak.

Şekersiz Kestane Şekeri için malzemeler

- 10 tane kestane

- 5 tane iri hurma

- şeker ilavesiz çikolata

Şekersiz Kestane Şekeri yapılışı;

- Öncelikle kestaneleri haşlayın.

- Diğer yandan hurmaları sıcak suda bekletin.

- Daha sonra kestane ve hurmaların kabuklarını soyup robottan geçirin.

- Harçtan 10 tane topçuk elde edin.

- En sonda da benmari usulü erittiğiniz çikolatalara batırıp 10-15 dakika buzlukta bekletin.

Afiyet olsun!