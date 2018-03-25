3 Google Play Store İpucu

Google Play Store, Android cihazlarınız için indirebileceğiniz uygulamalar, oyunlar, filmler ve daha fazlası ile dolu online bir mağaza. Kullanımı kolay olsa da, bazı gizli özellikleri gözünüzden kaçmış olabilir. Bu üç ipucu sayesinde mağaza tecrübenizi geliştirebilirsiniz.

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1 - Oyunları indirmeden önce deneyin

Google'ın yeni Instant Apps özelliği, desteklenen uygulama ve oyunları indirmeden önce onları denemenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken 'yükle' tuşunun solunda 'şimdi dene' tuşuna dokunmak. Şimdilik tüm oyunlar bu özelliği desteklemiyor, ancak ünlü oyunların çoğunu indirmeden deneyebilirsiniz.

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2 - Uygulamaların beta sürümlerini test edin

Eğer herkesten önce bir uygulamanın yeni özelliklerini test etmek isterseniz, Play Store'da uygulamaların beta sürümlerine kayıt olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken istediğiniz bir uygulamanın mağaza sayfasını ziyaret etmek, en aşağı kadar sürüklemek ve buradan 'beta testine katıl' kutusundan 'katılmak istiyorum' seçeneğine dokunmak.

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3 - Uygulama indirme geçmişinizi silin

Eğer uygulama geçmişiniz yüzlerce giriş ile dolduysa ve temizlemeniz gerekiyorsa bunu çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Mağazada ekranı sola kaydırarak 'Ayarlar' menüsünü açın ve buradan 'Yerel arama geçmişini temizle' seçeneğine dokunun. Eğer belli uygulamaları tarihinizden silmek istiyorsanız yine ekranı sola kaydırın, 'Uygulamalarım ve oyunlarım'a dokunun. Buradan 'kütüphane'yi ziyaret edin. Silmek istediğiniz uygulamanın yanındaki X işaretine dokunun.