3 gölde, 33 türden 22 bin kuş tespit edildi

DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi'nden (PAÜ) araştırmacılar ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında Işıklı, Acıgöl ve Beylerli göllerinde 2 gün boyunca gözlem yaparak, 33 türde 22 bin kuş tespit etti.

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında, Denizli'de KOSKS yapıldı. Prof. Dr. Raşit Urhan, Doç. Dr. Mehmet Karaca ve doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin katılımıyla Işıklı Gölü, Acıgöl ve Beylerli Gölü'nde yapılan ve 2 günde tamamlanan sayımda 33 türde 22 bin kuş tespit edildi. Elde edilen veriler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gönderildi. Türkiye genelinde elde edilen veriler, bakanlıkça derlenerek rapor haline getirilecek.

Prof. Dr. Urhan, bazı bölgelerin ava kapatılmasının kuşlar açısından faydalı olacağını da belirterek, "Dalıcı ördek türleri azalırken yüzey ördeklerinin artması, kirliliğe bağlı olarak taban bitkilerinde artış yaşandığını ve flamingoların artık gölde daha fazla görülmesi ışıklı gölünün sığlaştığını göstermektedir. Çivril Ovası'nın hayat kaynağı olan Işıklı göl için suyun daha akılcı ve planlı kullanılması gerekmektedir. Acıgöl'deki en büyük problem ise su miktarının azalmasıdır. Küresel iklim değişikliğine ve yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak, Türkiye'deki pek çok sulak alanda görülen problem maalesef bu gölümüzde de var. Bu yüzden yapılacak en önemli çalışma suyun akılcı ve planlı kullanılması olacaktır. Av koruma faaliyetlerinin sıklaştırıldığı ve etkin bir şekilde yapıldığı ilimizde bu göller için en azından bazı bölgelerinin ava kapatılması kuşlar açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.