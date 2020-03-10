SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› 3. Gıda ve Beslenme Bienali için geri sayım başladı - Ekonomi
İstanbul, Türkiye, Ekonomi

3. Gıda ve Beslenme Bienali için geri sayım başladı

İstanbul'da 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Gıda ve Beslenme Bienali, gıda ve beslenmenin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

10.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:20
3. Gıda ve Beslenme Bienali için geri sayım başladı

İstanbul'da 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Gıda ve Beslenme Bienali, gıda ve beslenmenin tüm paydaşlarını bir araya getirecek. "Gelecek gelmeden" temasıyla gerçekleşecek Bienalde gıda güvenliği ve güvencesinin mevcut durumu, gelecekte ülkemizi bekleyen riskler ve bunlara karşı alınacak önlemler tartışılacak.


Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak; gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgi birikimi de aynı hızda güncelleniyor ve genişliyor. Daha sağlıklı bir yaşam talebinin gündemi belirlediği günümüzde, beslenme ve sağlığın geleceği de artık gelenekselden farklı bir yaklaşımla, modern bilimin ışığında değerlendiriliyor.


Türkiye'nin gıda ve beslenme alanında önde gelen isimlerini bir araya getiren Gıda Aydınlatma Platformu (GAP), bu bakış açısıyla, gıda ve beslenmenin geleceğine ışık tutacak bir etkinliğe imza atacak. "Gelecek Gelmeden" temasıyla 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 3. Gıda ve Beslenme Bienali; kamudan, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından uzmanları bir araya getirecek. Bienalde gıda üretim ve tüketiminin geleceğinin garanti altına alınarak, sürdürülebilir beslenme için yapılması gerekenler tartışılacak.


Gıdanın geleceğine dair sorulara cevaplar aranacak


Gıda Aydınlatma Platformu ve İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Bienalle ilgili açıklamalarda bulundu. Geniş katılımlı bu etkinlik sayesinde gıdanın geleceğine dair cevapsız soru kalmamasının hedeflendiğini söyleyen Elmacıoğlu; ilgili Bakanlıklar ve üniversiteler yanında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden uzmanların da Bienale konuşmacı olarak katılacağı bilgisini verdi.


Bienalin hedeflenen çıktıları çerçevesinde öncelikli hedef kitlesinin ülkenin geleceği ile ilgili kritik kararlara imza atan politikacılar ve kanun yapıcılar, akademisyenler ile gıdanın sürdürülebilirliğinde en önemli paya sahip olan gıda tedarik zincirinin paydaşları olduğunu belirten Elmacıoğlu, katılımcılar önemli bir bölümünün de gıda ve beslenmenin geleceğini temsil eden öğrenciler olduğunu söyledi.


Günümüze ve geleceğe bakış


Bienalin 12 Mart Perşembe günü yapılacak açılışında ele alınacak ilk konu, ülkemizde gıda ve beslenmenin geleceğine bir bakış olacak. İklim değişikliğinin Türkiye üzerine etkilerinin değerlendirileceği oturumda, "Gelecek Gelmeden" alınması gereken önlemler, yeni teknolojiler ve fırsatlar üzerinde tartışılacak.


Bunun devamında, 3. Gıda ve Beslenme Bienalinin ilk gününde tüketicinin korunması için kamunun aldığı önlemler, özellikle gıda takviyelerine yönelik yasal düzenlemeler, probiyotikler, gıdalarda ve gıda katkılarında risk değerlendirmeleri, taklit ve tağşiş ile ilgili denetim ve yaptırımlar detaylı olarak tartışılarak ülkemizde gıda ve beslenmenin mevcut durumuna ışık tutulacak.


Bienalin ikinci gününde ise Türkiye'nin beslenme alışkanlıkları ile ilgili son veriler, gıdalarda oluşabilecek sağlık riskleri ve önlemler, bebek ve çocuk beslenmesinde mevcut durum ve eğilimler, bilgi kirliliği ve gıda okur yazarlığı gibi gıda ve beslenmenin geleceği ile ilgili konular mercek altına alınarak geleceğe yönelik görüşler derlenecek. İki gün sürecek Bienal sonucunda ülkemizin ve dünyanın gıda ve beslenme gündeminde yer alan önemli konular hakkında görüş bildirgeleri oluşturulması ve bu şekilde geleceğe ışık tutulması öngörülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Ekonomi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Ekonomi
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Ekonomi
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Ekonomi
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Ekonomi
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Ersun Yanal İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: 3. Gıda ve Beslenme Bienali için geri sayım başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:40:37. #1.15#