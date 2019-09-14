14.09.2019 13:24

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların büyük çoğunluğunun gündemlerindeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek verdiğini söyledi.

Bazı programlara katılmak üzere dün Sivas'a gelen Feyzioğlu, bugün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 26 ilin baro başkanı ile çelenk sundu. Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanları, daha sonra bir otelde düzenlenen "3. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Feyzioğlu, Sivas Barosu'na ve bu toplantı için seferber olan Sivas halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Toplantının geniş kapsamlı olduğunu belirten Feyzioğlu, "İç Anadolu Bölge Toplantısı dedik ama genişletilmiş bir toplantı oldu. Türkiye'nin birçok farklı yerinden de baro başkanımız var. Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve Türkiye Barolar Birliğinin de 50. yılı dolayısıyla önemli bir etkinlik yaptık. Dün Sivas Kongresi ile ilgili bir sempozyum düzenledik. Bugün de bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir. Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir. Çözmeye başlayacaktır." diye konuştu.

"Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Tüm sorunların bir günde bir kanunla, bir paketle çözülmesini beklemediklerini de dile getiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Ama önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umutluyuz ve verilen en üst düzeyden sözün gereğinin yerine getirileceğine inanıyoruz ve takipçisiyiz. Sivas sokaklarında dolaşırken, vatandaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? 'Sivas fabrika bekliyor, Sivas yatırım bekliyor, sizin adli yıl konuşmanızı dinledik. Adli yıl konuşmasında dediniz ki 'en etkili teşvik, güvenilir hukuk sistemidir' dediniz. O yüzden biz yargı reformunun çıkmasını, Sivas olarak bekliyoruz.' Vatandaşımızın ne yapmak istediğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi anladığını biliyorduk. Bu cümleler de bize bir kez daha, bir ispat mahiyetinde oldu."

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir ise Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen baro başkanlarını Sivas'ta misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA