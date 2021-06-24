3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
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3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı

3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde yüzen 3 gencin 'imdat' diye bağırdığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde yüzen 3 gencin 'imdat' diye bağırdığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlanmazken, gençlerin şakalaştığı düşünülerek çalışmalar sonlandırıldı.

Karasu ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında 112 Acil'i arayan vatandaşlar, denizde yüzen 3 gencin 'imdat' diye bağırdığını duyduklarını belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, cankurtaranlarla birlikte denizde arama çalışması başlattı. Bu sırada polis, denizden çıkan 3 genç ile görüştü. Gençler ise bağıran kişilerin kendileri olmadığını belirtti. Boğulma ihtimaline karşı bölgede saat 00.30'a kadar arama çalışması yapıldı. Ancak, sahilde bulunan gençlerin kendi aralarında şakalaştığı, çevredekilerin yanlış anladığı düşünülerek arama çalışmaları sonlandırıldı.


3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı
3 gencin boğulduğu ihbarı üzerine 3 saat arama yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

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