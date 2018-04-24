MUĞLA (AA) Menteşe ilçesinde düzenlenen "Kadrajıma Takılanlar" konulu "3. Geleneksel Liseler Arası Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) işbirliğiyle gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının ödül töreni ve sergisi, Sınırsızlık Meydanı'nda yapıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği yarışmaların önemine dikkati çekerek, gençlere gereken önemin verilmesi gerektiğini söyledi.

Yarışmanın, gençlerin fotoğraf hakkındaki bilgi ve becerilerini geliştirip, fotoğraf sanatına ilgi ve merak uyandıracağına inandığını belirten Civelek, "Fotoğraf çekmek, bir sanattır. Bunun için eğitim ister, yetenek ister, ilgi ister. Günümüzde görsel kültür içerisinde önemli bir iletişim aracı olarak kabul ettiğimiz, anı ve anıyı ölümsüzleştiren fotoğrafı, estetik ve sanatsal yönüyle de yaşatmak için bu tür etkinliklere ve eğitimlere ihtiyaç duyulmakta." dedi.

Muğla Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de Muğla'nın dünyaca ünlü güzelliklerinin ölümsüzleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Güzellikler içerisinde yaşarken güzelliklerin farkına varılması gerektiğini dile getiren Ekinci, "Fotoğraf makinelerinin kadrajına güzellikleri sığdırmak ayrı bir sanat. Gazeteci olmak da ayrı bir sanat. Dolayısıyla bu çalışmalarda yer alan herkese teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

MGC Başkanı Süleyman Akbulut ise cemiyetlerinin şehrin en köklü meslek örgütlerinden olduğuna işaret ederek eğitsel faaliyetlere önem verdiklerini vurguladı.

Lise çağındaki öğrencilerde gazetecilik mesleği hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Akbulut, "Üç yıldır Milli Eğitim Müdürlüğüyle fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. Bu yararlı etkinliğin gelenekselleşmesi yönünde karar aldık." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, "Nesiller boyu okuyacağız" adlı fotoğrafıyla Fethiye Belediye Fen Lisesi öğrencisi Alirıza Behiç Elibol birinci, "Bakış açım" adlı fotoğrafıyla Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Erdal ikinci ve "Mantis" adlı fotoğrafıyla Menteşe Bayır Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Bağlıoğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler fotoğraf makinesiyle ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından açılan sergi, fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.