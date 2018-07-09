3 Gazeteci 1 Uzman 15 Temmuz'u Ayvalıklılara Anlatacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan, 'İstiklal ve İstikbal Mücadelesi15 Temmuz Söyleşisi' adını taşıyan panelde 3 gazeteci ve 1 uzman katılacak.

Ayvalık'ta İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde 12 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de düzenlenecek olan etkinlikte; A Haber Televizyonu Ankara Koordinatörü Fatih Atik, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi, Yeni Asır Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü Saadet Oruç ile Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba konuşmacı olarak katılacaklar.

2016 Temmuz'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenilen hain darbe girişimine ait sürecin ve o gece yaşanılan olayların anlatılacağı söyleşiye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zekai Kafaoğlu'nun yanı sıra Ayvalık ve Edremit Körfezi ilçelerinden yoğun bir katılımın olması bekleniyor. - BALIKESİR