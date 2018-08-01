3 Filipinli ve 1 Güney Koreli Yaklaşık Bir Aydır Libya'da Rehin

Libya'da, 3 Filipinler ve 1 Güney Kore vatandaşının, 27 gündür henüz belirlenemeyen bir grup tarafından zorla alıkonulduğu bildirildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, 1 Güney Koreli ve 3 Filipinlinin, 6 Temmuz'da, Libya'nın Jabal Hasouna bölgesinde bir su fabrikasında kaçırıldığı belirtildi.

Yetkili, rehinelerin kurtarılması için Libyalı yetkililerle yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti.

4 kişiyi kaçıranların kimlikleri henüz doğrulanamazken, bu kişilerin serbest bırakılması için fidye istenip istenmediği bilinmiyor.

Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından daha önce paylaşılan bir videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.