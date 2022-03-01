3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı - Haberler

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3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye...

ANKARA (DHA) - 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilerek haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 21 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Ayrıca, FETÖPDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiye yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı. Şüphelilerden ihraç üsteğmen N.K.C.'nin kız kardeşleri S.K. ile E.K.'nın 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Yine 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 21 kişiden 9'u da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Böylelikle 3 ayrı operasyonda 49 kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

GÖÜRNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin gözaltına alınması

Haber ANKARA-DHA

3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

3 FETÖ soruşturmasında 68 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Ankara, Güncel, Haberler

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