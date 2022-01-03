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3 farklı zincirleme kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü taburcu edildi

3 farklı zincirleme kazada yaralanan 31 kişiden 24'ü taburcu edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da midübüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı 3 farklı zincirleme trafik kazasında yaralanan 31 kişiden 24'ünün tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken, 7'sinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da midübüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı 3 farklı zincirleme trafik kazasında yaralanan 31 kişiden 24'ünün tedavisi tamamlanarak taburcu edilirken, 7'sinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzeri Gazlıgöl kavşağında sabah 07.30 civarında yoğun sis ve gizli buzlanmadan dolayı yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde 3 farklı zincirleme kaza meydana geldi. Kazalara aralarında midübüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu 20 araç karıştı. Kazalarda toplamda 31 kişi yaralanırken, 24'ünün tedavisi kaldırıldıkları hastanede tamamlanarak taburcu edildi. Hastaneye kaldırılan 7 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü ve 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaların ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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