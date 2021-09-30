3 farklı yerde toplam 42 bin TL'lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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3 farklı yerde toplam 42 bin TL'lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
3 farklı yerde toplam 42 bin TL'lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da 3 farklı yer ve zamanda toplam 42 bin 205 TL değerinde kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 3 farklı yer ve zamanda toplam 42 bin 205 TL değerinde kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir elektrik dağıtım firmasına ait Bucakköy Mahallesinde 17 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen yaklaşık 17 bin 205 TL kablo hırsızlığı, Sarıabalı Mahallesinde 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen maddi değeri yaklaşık 10 bin TL olan kablo hırsızlığı, Kayaburnu Mahallesinde 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen yaklaşık 15 bin TL kablo hırsızlığı olmak üzere toplam 42 bin 205 TL değerindeki, söz konusu 3 hırsızlık olayı ile ilgili Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü 5.JASAT timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölgede yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda olay şüphelilerinin M.S ve A.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 29 Eylül Çarşamba günü şüpheli M.S'nin ev ve aracında yapılan aramada 3 adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 1 adet tahra, 1 adet bıçak, 1 adet kerpeten, 1 çift eldiven ele geçirildi. Şüpheli M.S. ve A.K. gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Mehmet Demirci-İHA)

3 farklı yerde toplam 42 bin TL'lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı

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Haber: 3 farklı yerde toplam 42 bin TL'lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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