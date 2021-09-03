3 Eylül Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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3 Eylül Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

3 Eylül Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın - Haberler | Güncel

Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 99. yılı kutlama programı Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Sındırgı ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 99. yılı kutlama programı Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Atatürk Anıtına Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve vatandaşlar Hükümet konağından başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Yavaş, bölgenin düşman işgalinden kurtuluş sürecine kahramanlık gösterip şehit düşenler rahmet diledi.

Bölgenin düşman işgalinden kurtuluş sürecine değinen Yavaş, "Belki burada çok büyük savaşlar olmadı ama büyük savaşların önüne geçen çok iyi mücadeleler oldu. O yılları o günkü şartlara göre düşünmek lazım. ve bugüne geldiğimizde bizim atalarımızın bu memleketimizi vatan olarak kıldığı bu günde bizler evlatları olarak o şehitlerimiz rahat uyusunlar ki vatanımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

AK Parti Milletvekili Subaşı ise "Tabi düşmanda stratejisini geliştirdi. Fiziki işgal yerine zihinsel işgal projesini devreye soktu. Yeni nesillere, gençlerimize bugünlerin önemini bu günlerde yapılan mücadeleyi, bu günlerde yapılan fedakarlıkları anlatmalıyız." diye konuştu.

Subaşı'nın konuşmasından sonra Balıkesir Bakım Okulu Komutanlığı Bölge Bandosu konser verdi, gösteri sundu. Halk oyunları gösterisi ile kutlama programı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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