3 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi
UEFA ULUSLAR LİGİ21.45 Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan ile karşılaşacak.
03.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:41
UEFA ULUSLAR LİGİ
21.45 Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta Macaristan ile karşılaşacak.BEŞİKTAŞ18.00 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılar hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo mavililerde sezon öncesi çalışmalar sürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu lacivertliler, Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
UEFA ULUSLAR LİGİLig A Grup 421.45 Almanya - İspanya21.45 Ukrayna - İsviçreLig B Grup 321.45 Rusya - Sırbistan21.45 TÜRKİYE - MacaristanLig B Grup 421.45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti21.45 Finlandiya - GallerLig C Grup 321.45 Moldova - Kosova21.45 Slovenya - YunanistanLig D Grup 119.00 Letonya - Andorra
21.45 Faroe Adaları - Malta
Kaynak: DHA