Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? 3 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

Masterchef 3 Eylül Cuma günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 1-1 lik eşitlik mevcut. Bugün kazanan takım haftanın da galibi olacak. Peki, 3 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...