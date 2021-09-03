Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? 3 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
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Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? 3 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? 3 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
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Masterchef 3 Eylül Cuma günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 1-1 lik eşitlik mevcut. Bugün kazanan takım haftanın da galibi olacak. Peki, 3 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...

3 Eylül Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 3 Eylül Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2 EYLÜL DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZAN?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda FAS mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler yemekler için oylamayı yaptı. Dünkü dokunulmazlıkta kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlığını 4-3 kazanmış oldu. Mavi takım dün kendi arasında dokunulmazlık oynamıştı.

3 EYLÜL CUMA MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ NE?

Toplam 5 yemek istendi. Masterchef 3 Eylül günü istenen yemekler şöyle:

  • - Ayran aşı çorbası
  • - Zeytinyağlı dolmalar
  • - Ege otları kavurması
  • - Dana Rosto
  • - Fıstıklı Tel Kadayıf
3 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

3 EYLÜL CUMA MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Henüz kazanan takım açıklanmadı. 5 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuanda AFAD görevlileri yemekleri tadıyor. Tadım sonunda puanlamaya geçilecek.

Şuan oylamaya geçildi.

3 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
Ayran aşı çorbası
3 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?
Dana rosto

Toplam 40 oy verilecek. 20'yi geçen takım kazanacak.

  • Ayran aşı çorbası : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
  • Zeytinyağlı dolmalar : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
  • Ege otları kavurması : MAVİ 6 - 2 KIRMIZI (Mavi kazandı)
  • Dana Rosto : MAVİ 4 - 4 KIRMIZI (Berabere)
  • Fıstıklı Tel Kadayıf : MAVİ 3 - 4 KIRMIZI (Kırmızı kazandı)

TOPLAMDA

  • Mavi Takım : 21
  • Kırmızı Takım : 19

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? 3 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

Birazdan kırmızı takın kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

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