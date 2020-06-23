3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın, Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçramıştı. Yangında 3 ev kül olurken, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sonrası Bilecik AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. - BİLECİK Kaynak: İHA