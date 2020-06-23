3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
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3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
23.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:53

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde Gülsüm Karadere'ye ait evde çıkan yangın, Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin'e ait 2 eve sıçramıştı. Yangında 3 ev kül olurken, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sonrası Bilecik AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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