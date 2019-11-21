3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
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3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

21.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48
3 evden ziynet eşyası çalan 1'i kadın 2 kişi tutuklandı

AKSARAY'da, kapı dilini düşürüp girdikleri 3 evden, ziynet eşyası çalan ve ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Üçyıldız (32) ile arkadaşı Arzu Şahin (20), mahkemece tutuklandı.

İl Asayiş Şubesine bağlı ekipleri, 20 Ekim'de Ereğlikapı Mahallesi'ndeki 3 evde bulunan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlığı 2 kişinin yaptığı ve evlere kapı dillerini düşürerek girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin Mehmet Üçyıldız ile arkadaşı Arzu Şahin olduğunun tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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