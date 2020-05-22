'3. Etap Raylı Sistem'in, Meltem hattı 2 ay içinde tamamlanacak
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'3. Etap Raylı Sistem'in, Meltem hattı 2 ay içinde tamamlanacak

'3. Etap Raylı Sistem'in, Meltem hattı 2 ay içinde tamamlanacak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Meltem hattını da 2 ay gibi bir sürede tamamlamış olacağız" "Kepezli vatandaşlarımız raylı sistemle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşacaklar" Antalya Büyükşehir...

22.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:57

'3. Etap Raylı Sistem'in, Meltem hattı 2 ay içinde tamamlanacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"Meltem hattını da 2 ay gibi bir sürede tamamlamış olacağız"

"Kepezli vatandaşlarımız raylı sistemle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşacaklar"

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Meltem-Eğitim Araştırma Hastanesi arasındaki raylı sistem çalışmalarının 2 ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak büyükşehir belediyesi 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesinde çalışmalar devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki katlı kavşağın hizmete girmesinin ardından Meltem-Antalya Eğitim Araştırma etabında çalışmalar hızlı şekilde başlamıştı. Çalışmalar çerçevesinde Meltem Caddesinin Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan 300 metrelik bölümünde alt yapı deplase çalışmaları tamamlandı.Başkan Muhittin Böcek, 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında yapımına devam edilen Meltem- Eğitim Araştırma Hastanesi arasındaki çalışmaları inceledi.

İncelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Böcek, Antalya'nın 19 ilçesi ve 913 mahallesinde pandemi sürecinde de çalışmalarına büyükşehir belediyesi olarak devam ettiklerini belirtti.

Antalya için önemli olan 3. etap hafif raylı sistemle ilgili bugüne kadar 560 milyon TL harcamaları olduğunu kaydeden Böcek, "Üniversite üst geçidi yaptık, altını da 7 Haziran'da taşıt trafiğine açıyoruz. Meltem hattını da 2 ay gibi bir sürede tamamlamış olacağız. Kepezli vatandaşlarımız raylı sistemle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşacaklar" dedi.

"Otogar alt geçidi 6 aya tamamlanacak"

Meltem'de eski alt yapıyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini işaret eden Başkan Böcek, "Onu tamamlıyoruz. Kanalizasyon ev su hattını yeniliyoruz. Diğer taraftan otogar bölgesindeki yeraltı tüneli de 6 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak. Kepez bölgesindeki vatandaşlarımız rahatlıkla hem otogara hem de hastanemize ulaşmış olacaklar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Böcek, yaklaşan bayram öncesi tüm Antalya halkının Ramazan bayramını kutladı.

'3. Etap Raylı Sistem'in, Meltem hattı 2 ay içinde tamamlanacak

Kaynak: İHA

Manşet

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