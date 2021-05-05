3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
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3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor

3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Kepez-Konyaaltı Caddesi arasındaki inşaat çalışmaları tamamlanırken, 1. ve 3. aşama raylı sistem hatlarını birleştirecek tünel bağlantısı ile Batı Gar'da çalışmalar sürüyor.

Varsak'ı, Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmalarında etap etap sona yaklaşılıyor. Kepez Spor Tesisleri Durağından Konyaaltı Caddesi Antalya Müzesi'ne kadar olan 7 kilometrelik bölümdeki inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, elektromekanik çalışmalar sürüyor. Fatih Mahallesi yönünden Çallı istikametine gidiş kolunda yer alan Otogar Kavşağı'ndaki alt geçit tüm imalatları tamamlanarak, trafiğe açıldı. Proje kapsamında 1. Etabı 3. Etaba bağlayan yer altı geçişlerinin betonarme imalatları ise devam ediyor.

"Batı Gar'da çalışma"

1. Aşama Raylı Sistem yaya bağlantı tünelindeki ilk 4 blokta ince ve mekanik işçilik, beşinci blokta ise betonarme imalatları yapılıyor. Batı Gar'ın betonarme imalatları ve geri dolgusu bitirilirken, istasyon içerisindeki mekanik işler sürüyor. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan tramvay duraklarına ve karşıdan karşıya güvenli yaya geçişini sağlayacak engelli asansörlü ve yürüyen merdivenli 2 adet üst geçit de yaya trafiğine açıldı.

"Tramvay hattı ağaçlandırılıyor"

3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın tramvay güzergahındaki refüjleri ağaçlandırma çalışması da sürüyor. Ekipler güzergah hattında orta ve yan refüjlere turunç ve benjamin ağacı dikiyor ve peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. - ANTALYA

3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor
3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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