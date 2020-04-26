3. Etap Raylı Sistem'de Meltem etabı başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Etap Raylı Sistem çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Etap Raylı Sistem çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Katlı kavşağının tamamlanmasıyla Meltem etabına başlanan projede alt yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dumlupınar Bulvarı üzerindeki katlı kavşağın geçtiğimiz ay hizmete girmesinin ardından Meltem-Antalya Eğitim Araştırma etabında çalışmalar başladı. Meltem Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan 300 metrelik bölümünde alt yapı deplase çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan projenin Otogar-Meltem etabında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Otogar girişinde yer alan 28 metre derinlikteki Batı Gar İstasyonu'nda kazı çalışmaları tamamlandı betonarme imalatları başladı. Otogardan Meltem'e kadar olan bölümde ray montajları tamamlanırken, parke imalatı sürüyor. Sisteme enerji sağlamak üzere kablo çekimi yapılırken, hat boyunca kataner direkleri monte ediliyor. Otogar-Meltem arasındaki parke ve direk imalatlarının 2 hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Otogar Kavşağı altındaki tünel geçişlerinin kazı imalatları tamamlanarak, beton imalatlarına geçildi. 2 ay içinde tamamlanması beklenen bu aşamadan sonra tünellerin içine ray döşenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA