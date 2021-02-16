3.Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri

Pandemi nedeniyle bu yıl digital platformlardan canlı yayınla gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Onur'un Taksisi programıyla tanınan radyo programcısı Onur Sakar'ın yaptığı törene adeta ünlü yağdı. Radyo ve Medya dünyasından 25 kategoride toplamda 40 ödülün verildiği geceye Serdar Ortaç, Ferhat Göçer, Koray Avcı, Serkan Kaya, Aşkın Nur Yengi, Yusuf Güney, Safiye Soyman, Davut Güloğlu, Cem Öğretir, Yılmaz Vural, Doğukan Manço, Mesut Yar, Mustafa Topaloğlu, Uğur Arslan, Metin Özülkü, Bedia Akartürk, Orhan Ölmez, Derya Bedavacı,İsmail Baki Tuncer gibi birbirinden ünlü isimler, radyocular ve engelliler ile ilgili anlam dolu duyarlı mesajlarıyla katkı sağladılar. 3.Engelsiz Mikrofon Radyo Ödüllerinde bu yıl Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sağlık çalışanları adına Onur Ödülüne, Barış Manço Saygı Ödülüne, Demet Akalın ve Alışan'ın tv programı ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, böylesine anlamlı bir geceye katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.



Kaynak: Snob Magazin