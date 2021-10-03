3 Ekim Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 3 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 3 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ekim Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

3 EKİM TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

15:15 Yerli Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kırmızı Oda

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:30 Yasak Elma

16:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları

00:30 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Elisium: Yeni Cennet

14:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

00:20 Beyaz Saray Düştü

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Yargı

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

23:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Hayat Sevince Güzel

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

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22:30 Vizontele

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:45 Muhteşem Kraliçe

05:50 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

14:00 Dünya Hali

15:25 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'Te 3

01:05 Masumlar Apartmanı

03:35 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

04:20 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan Geliyor

16:30 Arabesk

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 Banker Bilo

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