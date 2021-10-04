3 Ekim 2021 Haberleri
3 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Çaykur Rizespor maçının kaderini değiştiren Diagne'nin paylaşımı, 100 bin beğeniye koşuyor
- Gülşen, paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli sahne kıyafeti pozlarını neden sildiğini anlattı
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- Şemsiyelerinizi şimdiden hazırlayın! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var
- Büyük Birlik Partisi'nde anlaşmazlık! Yeni parti kuruyorlar, ismi Milli Yol Partisi olacak
- Fatih Terim, Rize karşısında tarihi geri dönüşün fitilini bu sözlerle yaktı: İşte o zaman, bu zamandır
- Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran 'Pandora Papers' açıklandı
- Yağışın etkili olduğu Trabzon'da sokaklar, sulara teslim! Trafik durma noktasına geldi
- Tartışmaların odağındaki hakemle ilgili gelen soruya Fatih Terim, tek cümleyle yanıt verdi
- Dengesini kaybederek balkondan arabanın üstüne düşen adam öldü
- Yoldan geçen vatandaşlar sulama kanalında cansız beden buldu
- Rize ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Oğulcan'dan maç sonu olay paylaşım
- Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
- 'Rize'de kara gece' etiketi gündemin zirvesine oturdu! Galatasaray maçının hakemine benzeri görülmemiş tepki
- Koca ülke bu skandalı tartışıyor! Genç adam, karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' sözlerini yorumladı: Son derece değerli olur
- Son Dakika: Son dakikada tarihi geri dönüş! Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi
- Twitter'dan çarpıcı karar! Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'i kısıtladılar
- Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek
- İşte Premier Lig bu! Liverpool'un Manchester City'le 2-2 berabere kaldığı maç nefes kesti
- Korkunç olay! Anne ve babasının yatakta ezdiği 18 günlük bebek öldü
- Fenerbahçe yenilgisi sonrası Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan: Lanet olsun içimdeki insan sevgisine
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 27 bin 351 yeni vaka tespit edildi
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Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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