3 Ekim 2019 Haberleri
3 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
04.10.2019 00:18
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- Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı!
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- Gonca Vuslateri, fiziğiyle takipçilerini büyüledi
- Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı
- Irak'taki gösterilerde 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı
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- Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi
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