3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı - Seyid Ali Demirer - İstanbul

- 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı

Türkiye Turing Temsilcisi Seyid Ali Demirer'in konuşması 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferans

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda devam etti. Türkiye Turing Temsilcisi Seyid Ali Demirer, program kapsamında gerçekleştirilen"Dijital dönüşüm yoluyla herkes için kültür turizminin sağlanması" konulu oturuma katılarak konuşma yaptı.