3. Dünya Savaşı'nda Savaşa Dahil Olan Ülkeler Silah Yerine, Algı Yönetimi Kullanayor

Türkiye Algı Merkezi'nin kurucusu Cem Bağcı, 3. Dünya Savaşı'nın silahlarla değil, algı yönetimi ile yapılacağını açıkladı. Bireyleri bilinçlendirmek adına ve algı yönetimini en doğru biçimde aktarmak isteyen Bağcı, "Silahsız Savaş" adlı bir kitap yazdı. Yazarın kitabı geçtiğimiz günlerde raflarda yerini aldı.



Stratejist ve İletişim Danışmanı Cem Bağcı, son zamanlarda başta ABD olmak üzere birçok ülkenin algı yönetimi yaptığını vurgulayarak, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını duyurdu. Bağcı, 3. Dünya Savaşı'nda savaşa dahil olan ülkeler silah yerine, algı yönetimi kullanacağını belirtti. Türkiye'de algı yönetiminin çok az bilindiğini dile getiren Bağcı, seminerler düzenleyerek bireyleri bilinçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, seminerlerin yanı sıra "Silahsız Savaş" adlı bir kitap yazan Bağcı, binlerce kitleye ulaşmayı hedefliyor. Bağcı, yeni çıkarttığı kitabında başta algı yönetimi olmak üzere, algı teknikleri, insan zihnine yapılan algı manüplasyonları ve zihin yönlendirme gibi önemli konuları kaleme aldı. Algı yönetimi ve strateji üzerine 7 yıllık çalışmasından sonra bu alanda edindiği bilgileri kitabında toplayan Bağcı, hepimizin gündelik hayatta karşılaştığımız ve görmezden geldiğimiz çoğu şeyin altında yatanın küresel çapta bir zihin kontrolü olduğunu, bilimsel ve akıcı bir şekilde okuyucuya aktarıyor. Algı yönetimi ve bilinçaltı yönlendirmenin bazı kaynaklar tarafından sıkça uygulanan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Bağcı, 3. Dünya Savaşı'nda algı yönetiminin önemli bir yer alacağını belirtti. "Silahsız Savaş" adlı kitabını bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla yazdığını belirten Bağcı, "Ne söylediğin değil, nasıl algılandığın önemlidir" dedi.



Stratejist ve İletişim Danışmanı Cem Bağcı, önümüzdeki haftalardan itibaren arka arkaya düzenlenecek imza günleri, sohbetler ve panellerle okurlarıyla bir araya gelecek. - İZMİR